Бывший защитник "Спартака" может стать селекционером в "Анжи"

Бывший защитник "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов может стать селекционером "Анжи", утверждают "Известия". Отмечается, что владелец махачкалинцев Осман Кадиев уже обсуждал с Бубновым сотрудничество на внештатной основе. Предполагается, что ветеран будет просматривать потенциальных новичков клуба.

Вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов подтвердил, что Бубнов встречался с руководством клуба.

- Бубнов приезжал в Махачкалу около 20 дней назад. Он посетил матч "Анжи" – "Оренбург", где общался с Кадиевым, обменивался с ним мнениями по футбольным вопросам, высказал свое видение того, как развивается сейчас клуб, – сказал Джамбулатов. – Когда это перерастет в полноценное сотрудничество, сказать пока трудно. Но, на мой взгляд, Александр Викторович является качественным аналитиком, и, что самое важное, он не склонен к конъюнктурной деформации, когда сегодня хвалит людей, потому что они на коне, а завтра их же критикует, если они утрачивают свой статус. Он был честным человеком в бытность футболистом, остался таким и сейчас.

В 2002 году Бубнов работал в селекционнном отделе киевского "Динамо".