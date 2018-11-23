Бывший защитник "Спартака" хотел бы пообщаться с Карпиным

Бывший защитник "Спартака" Клементе Родригес рассказал о своих впечатлениях от выступления в России. По словам аргентинца, у него был хороший контакт с бывшим главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

– Поначалу в России мне было действительно тяжело, приходилось привыкать к очень многим вещам. Мне было всего 23 года, когда я сюда прилетел, – цитирует Родригеса 360tv.ru. – Помню вышел из самолета, а тут даже буквы все по-другому выглядят, ничего не поймешь. Но это был мой выбор, нужно было принимать этот вызов и быть сильным.

Сложно было общаться с людьми. Практически никто не говорил по-английски, а я не говорил по-русски. Я и не учил язык, у меня просто не было на это времени. Хотя какие-то самые простые слова я знал. В основном я проводил время с бразильцами, с Кавенаги и Эктором Бракамонте, еще одним аргентинцем, который долгое время играл в России и говорил по-русски. Также у нас был переводчик.

Скоро будет 10 лет, как я уехал из России. У меня появилось предложение из Аргентины, из "Эстудиантеса", и я решил вернуться домой. Хотя у меня были очень хорошие отношения с Валерием Карпиным, тогда он только пришел в клуб и еще не стал главным тренером.

Он говорил по-испански, поэтому у нас был хороший контакт. Мне нравился Карпин, сейчас я бы с удовольствием с ним пообщался. Желаю ему удачи в его тренерской карьере.