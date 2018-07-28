Бывший защитник ЦСКА: "Уход Витинью – не потеря. В команде есть молодежь поинтереснее"

​Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко найдет, кем заменить ушедшего во "Фламенго" 24-летнего форварда Витинью.

– Трансфер Витинью сложно назвать серьезной потерей, – говорит Пономарев. – В команде есть молодежь гораздо интереснее. У ребят будет возможность прорываться в основной состав. Они видят, что тоже могут пробиться в основу, перспективы у них есть. А что касается Витинью, мы надеялись, что он заиграет, но этого не случилось. Поэтому пусть выступает в Бразилии. Думаю, Гончаренко найдет кого-нибудь. Наши молодые ребята хотят играть в футбол.

– У ЦСКА короткая скамейка запасных и поэтому уход даже одного футболиста может сказаться, разве не так?

– Ничего страшного не произойдет. Президент клуба Евгений Гинер тоже обратит на это внимание. Деньги сейчас есть, и он может кого-то приобрести в линию атаки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)