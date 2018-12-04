Бывший тренер "Зенита" ответил Дзюбе, который раскритиковал оборону команды

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил несогласие с позицией нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который раскритиковал оборону своей команды в матче 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (2:4).

"Проще, чем мы, в премьер-лиге не пропускает никто, – сказал Дзюба в телеэфире. – Меня это убивает и раздражает".

– Не могу согласиться с Дзюбой. Не все дело в защитниках, оборона начинается там, где потерян мяч, – говорит Рапопорт. – А там, где терялся мяч, игроки "Зенита" не сразу включались в отбор. Ни нападающие, в том числе и сам Дзюба, ни футболисты середины поля. У "Арсенала" быстрые исполнители, у которых поставлен скоростной переход из обороны в атаку.

Туляки забили четыре, и помимо этого создали еще несколько отличных подходов в штрафной – например, нереализованный выход один на один. "Зенит" большую часть матчей провел не слишком эффективно в атаке, но одного-двух хватало голов для победы – в обороне команда всегда действовала организованно. Но при подготовке к "Арсеналу" Семак чего-то не учел.

Линия обороны у "Зенита" медленная, и это становится особенно заметно при скоростных атаках соперника. Не получается отбирать мяч сразу. Когда соперник отыгрывал по пять-шесть человек, которые становились болельщиками с биноклями, остальным становится тяжело сдерживать оппонентов. Когда забивал Бакаев, "Зенит" остался без подстраховки – все защитники уступили туляку в скорости.

После 16 туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место с 34 очками, но отрыв от идущего вторым "Краснодара" сократился до двух очков. В 17-м туре команда Семака 9 декабря дома примет "Рубин" (19.00). (Игорь Новиков)

Артем Дзюба: "Проще, чем "Зенит", в чемпионате России не пропускает никто. Меня это убивает"

Все о чемпионате России - здесь