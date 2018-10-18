Бывший тренер "Зенита" - о свидании команды с Кокориным: "Для чего сейчас встречаться? Что он скажет? Спасите?"

Экс-тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" отметил, что питерскому клубу сейчас не стоит вмешиваться с ситуацию с форвардом команды Александром Кокориным. Нападающий вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым взят под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы и содержится в СИЗО-2 "Бутырка".

- Стоит ли, на ваш взгляд, зенитовцам попросить о свидании с Кокориным, если в ближайшее время его переведут в общую камеру из карантина? – вопрос Рапопорту.

- Не могу отвечать за "Зенит", но дело-то в другом: не нужно вмешиваться в действия следствия. Футболисты должны быть наказаны в соответствии с законом. Это вопрос правоохранительных органов. Нам же стоит задуматься, почему происходит такое с Кокориным и Мамаевым? На мой взгляд, они оторваны от реальной жизни. Считают так: что бы мы ни делали, все сойдет с рук. Видимо, воспитаны так - считают, что им все дозволено. Тем, кто не играет на таком уровне, нельзя, а им - можно. Думаю, в "Зените" тоже задумываются над этим. А для чего встречаться с Кокориным сейчас? Что он может сказать команде? Что виноват? Но это и так понятно. Спасите меня? А если бы это был не Кокорин… Понимаете, наказание должно последовать вне зависимости от того, что люди из себя представляют.

Кокорин и Мамаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после участия в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и двух федеральных чиновников - Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Игорь Новиков)

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