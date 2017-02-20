Бывший тренер-реабилитолог "Локомотива" вошла в тренерский штаб "Уфы"

Тренерский штаб "Уфы" пополнил тренер-реабилитолог Мария Бурова. Ранее она отвечала за физподготовку и восстановление игроков "Локомотива" и возглавляла медицинский центр железнодорожников.

- Решение перейти в футбольный клуб "Уфа" было взвешенным и хорошо обдуманным, - приводит пресс-служба уфимцев слова Буровой. - Перед подписанием контракта я побывала на учебно-тренировочном сборе "Уфы". Увидела слаженность работы каждого подразделения, великолепную дружественную атмосферу внутри коллектива и у меня уже не осталось никаких сомнений, я с радостью подписала трудовой контракт с "Уфой".

Здесь в мои задачи будет входить не только реабилитация спортсменов после травм, но также профилактические занятия, функциональная диагностика, тестирование индивидуальных групп и много другое. Надеюсь, я стану тем самым винтиком внутри клуба, который позволит улучшить результаты нашей команды.