Бывший тренер молодежки ЦСКА Гришин продолжит карьеру в "Локомотиве"

Бывший полузащитник и тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Локомотиве". О новой должности и обязанностях специалиста должны объявить после Нового года.

– Переговоры с "Локо" действительно вел, – сказал Гришин. – Но чем буду заниматься, пока не скажу. Обо всем будет известно 8 января – в первый рабочий день нового года.

Гришин ранее семь лет возглавлял молодежку ЦСКА, затем работал в юношеской сборной России. В апреле 2018 года он принял юрмальский "Спартак", а 12 августа ушел из клуба по семейным обстоятельствам. Позднее он работал ассистентом Вадима Евсеева в "СКА-Хабаровск". (Андрей Сизякин)