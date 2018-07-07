Бывший тренер "Динамо" о переходе Ташаева в "Спартак": "Лучше бороться за место в составе топ-клуба, чем играть за команду из середины таблицы"

Бывший главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев в разговоре с "СЭ" прокомментировал переход 24-летнего полузащитника Александра Ташаева из "Динамо" в "Спартак".

- Для Ташаева это, безусловно, вызов и шаг вперед, а для "Динамо" уход Александра - очевидная потеря, - говорит Кобелев. - Если информация о том, что "Спартак" приобрел Ташаева всего за 1,5 миллиона евро отступных верна, то я не понимаю, как бело-голубые могут заключать такие невыгодные для себя контракты.

- Не кажется ли вам, что Ташаев поспешил с переходом? Не факт, что он будет постоянно играть в "Спартаке", а в "Динамо" точно оставался бы основным футболистом.

- Нет, не кажется. На мой взгляд, лучше биться за место в основном составе клуба, который борется за медали чемпионата России и выступает в еврокубках, чем играть за команду из середины таблицы. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Ташаев выступал за "Динамо" с 2014 по 2018 год, в сезоне-2017/18 принял участие в 28 матчах, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

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