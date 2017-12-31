Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона": "Топ-клубы Англии пока за Промесом не гонятся"

Россиянин Павел Кучеров, работавший в скаут-системе "Арсенала" и "Эвертона", считает, что нападающий "Спартака" Квинси Промес может продолжить карьеру в составе "ирисок". По его словам, ведущие клубы Англии пока не проявляют интерес к лидеру атак красно-белых.

- "Эвертон" и Промес друг друга заслуживают. Это крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Квинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба. (Сергей ЕГОРОВ)

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