Бывший нападающий "Локомотива" оштрафован за кражу пиджака

Бывший нападающий "Локомотива" Гарри О'Коннор признан виновным в краже пиджака в эдинбургском магазине, сообщает BBC. Инцидент произошел 25 ноября 2016 года. Его защита утверждала, что футболист является безработным и очень раскаивается в содеянном. В результате суд принял решение оштрафовать его на 200 фунтов, еще 700 он заплатит в качестве ущерба магазину.

О'Коннор ранее защищал цвета ряда шотландских и английских клубов, в "Локо" выступал с 2006 по 2007 год, а первую половину сезона-2012/13 провел в "Томи". Последним клубом в его карьере был "Селкерк", выступающий в четвертом шотландском дивизионе. С 2015 по 2016 год О'Коннор был его играющим тренером. Также на его счету 16 матчей в составе сборной Шотландии.