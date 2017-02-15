11:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бывший нападающий "Локомотива" оштрафован за кражу пиджака

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Бывший нападающий "Локомотива" Гарри О'Коннор признан виновным в краже пиджака в эдинбургском магазине, сообщает BBC. Инцидент произошел 25 ноября 2016 года. Его защита утверждала, что футболист является безработным и очень раскаивается в содеянном. В результате суд принял решение оштрафовать его на 200 фунтов, еще 700 он заплатит в качестве ущерба магазину. 

О'Коннор ранее защищал цвета  ряда шотландских и английских клубов, в "Локо" выступал с 2006 по 2007 год, а первую половину сезона-2012/13 провел в "Томи". Последним клубом в его карьере был "Селкерк", выступающий в четвертом шотландском дивизионе. С 2015 по 2016 год О'Коннор был его играющим тренером. Также на его счету 16 матчей в составе сборной Шотландии.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Не родственник Дзюбы? А то можно было бы его пригласить вицекапитоном в зенит?

11:49

karlikf1

До воровства в магазинах докатился, так и в щипача переквалифицируется. Куда мильёны-то дел, чай не за тарелку супа и компот с пирожком играл всю карьеру.

11:41

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