19:11 5 августа | Футбол — РФПЛ

Бывший начальник команды "Зенита" стал замом спортивного директора "Локомотива"

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Евгений Кошелев назначен на пост заместителя спортивного директора "Локомотива", сообщают "Известия". Эту информацию "СЭ" подтвердил президент клуба Илья Геркус. Ранее 38-летний специалист работал в структуре "Зенита", где занимал должность начальника команды.

– Евгений Кошелев назначен заместителем спортивного директора, – сказал Геркус.

Отметим, что Кошелев и Геркус знакомы по совместной работе в "Зените", куда первый пришел из донецкого "Шахтера". Геркус в 2008 - 2012 годах был директором по экономике и финансам, а также курировал коммерческий департамент сине-бело-голубых. (Сергей ЕГОРОВ)

Дополнительная информация

http://iz.ru/628704/2017-08-05/eks-nachalnik-komandy-zenit-zaimetsia-selektciei-v-loko

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

asc0002 Без помощи из Петербурга никак, своих кадров в Москве видимо совсем нет.////////////Да, с этой помощью паровозы и заняли в прошедшем сезоне восьмое место.

19:50 5 августа

asc0002

Без помощи из Петербурга никак, своих кадров в Москве видимо совсем нет.

19:38 5 августа

баламошка

Паровозов решили отлазурить по полной. На 40 аргентинцев в составе денег не хватит, будут скупать пачками панамцев.

19:15 5 августа