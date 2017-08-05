Бывший начальник команды "Зенита" стал замом спортивного директора "Локомотива"

Евгений Кошелев назначен на пост заместителя спортивного директора "Локомотива", сообщают "Известия". Эту информацию "СЭ" подтвердил президент клуба Илья Геркус. Ранее 38-летний специалист работал в структуре "Зенита", где занимал должность начальника команды.
– Евгений Кошелев назначен заместителем спортивного директора, – сказал Геркус.
Отметим, что Кошелев и Геркус знакомы по совместной работе в "Зените", куда первый пришел из донецкого "Шахтера". Геркус в 2008 - 2012 годах был директором по экономике и финансам, а также курировал коммерческий департамент сине-бело-голубых. (Сергей ЕГОРОВ)
Дополнительная информация
http://iz.ru/628704/2017-08-05/eks-nachalnik-komandy-zenit-zaimetsia-selektciei-v-loko
баламошка
asc0002 Без помощи из Петербурга никак, своих кадров в Москве видимо совсем нет.////////////Да, с этой помощью паровозы и заняли в прошедшем сезоне восьмое место.
19:50 5 августа
asc0002
Без помощи из Петербурга никак, своих кадров в Москве видимо совсем нет.
19:38 5 августа
баламошка
Паровозов решили отлазурить по полной. На 40 аргентинцев в составе денег не хватит, будут скупать пачками панамцев.
19:15 5 августа