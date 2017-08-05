Бывший начальник команды "Зенита" стал замом спортивного директора "Локомотива"

Евгений Кошелев назначен на пост заместителя спортивного директора "Локомотива", сообщают "Известия". Эту информацию "СЭ" подтвердил президент клуба Илья Геркус. Ранее 38-летний специалист работал в структуре "Зенита", где занимал должность начальника команды.

– Евгений Кошелев назначен заместителем спортивного директора, – сказал Геркус.

Отметим, что Кошелев и Геркус знакомы по совместной работе в "Зените", куда первый пришел из донецкого "Шахтера". Геркус в 2008 - 2012 годах был директором по экономике и финансам, а также курировал коммерческий департамент сине-бело-голубых. (Сергей ЕГОРОВ)