Бывший капитан "Зенита": "В чем выражается поддержка Кокорина? В посте в Инстаграме? Может, Дзюба пошел другим путем"

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин, капитан команды с 2001-2003 год, поделился с "СЭ" мнением, стоит ли форварду питерцев Артему Дзюбе выразить открытую поддержку Александру Кокорину. Нападающий вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым взят под стражу до 8 декабря по решению Тверского районного суда Москвы и содержится в СИЗО-2 "Бутырка".

- Нужно смотреть на ситуацию чуть шире. Это в нашем понимании кто-то кого-то поддержал, но в чем это выражается? - говорит Игонин. - В том, что кто-то выставил в Инстаграме некий пост? Подобные действия могут решать совершенно разные задачи. И нужна ли поддержка вот в таком виде? Может быть, требуется человеческое общение и участие, а пост в Инстаграме этого не подразумевает. Не исключено, что Дзюба и пошел другим путем. Нет смысла афишировать и рассказывать что-то.

Кокорин и Мамаев подозреваются в совершении преступления предусмотренной частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" после участия в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на двух чиновников Минпромторга - Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Игорь Новиков)

"С них 10 шкур нужно снять". Боксеры и бойцы – о Кокорине и Мамаеве