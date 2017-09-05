Бывший игрок "Рубина" Кисляк может перейти в "Крылья Советов"

Бывший полузащитник "Рубина" Сергей Кисляк может подолжить карьеру в "Крыльях Советов", сообщает "Прессбол". У 30-летнего белоруса также есть вариант с переходом в минское "Динамо".

Отмечается, что футболист подал документы на досрочное расторжение контракта с "Газиантепспором" из-за невыполнения финансовых условий соглашения. Кисляк ждет разрешения от ФИФА, после которого он сможет заключить контракт с новым клубом.

Кисляк выступал в "Рубине" с 2011 по 2016 год, в 2012 году он играл за "Краснодар" на правах аренды.