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10:33 | Футбол — РФПЛ

Бывший игрок "Рубина" Кисляк может перейти в "Крылья Советов"


Бывший полузащитник "Рубина" Сергей Кисляк может подолжить карьеру в "Крыльях Советов", сообщает "Прессбол". У 30-летнего белоруса также есть вариант с переходом в минское "Динамо".

Отмечается, что футболист подал документы на досрочное расторжение контракта с "Газиантепспором" из-за невыполнения финансовых условий соглашения. Кисляк ждет разрешения от ФИФА, после которого он сможет заключить контракт с новым клубом.

Кисляк выступал в "Рубине" с 2011 по 2016 год, в 2012 году он играл за "Краснодар" на правах аренды.

 
 

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/272987

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