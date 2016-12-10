Бывший игрок "Динамо" и "Томи" скончался в 44 года

Бывший нападающий ряда российских клубов Сергей Лемешко ушел из жизни в возрасте 44 лет. Как сообщает официальный сайт "Томи", ветеран, работающий тренером в Калининграде, умер, вернувшись домой после проведенной тренировки.

Лемешко ранее выступал в таких командах, как московское "Динамо", "Ростсельмаш", "Томь", тульский "Арсенал", "Балтика", и других. С 1992 по 1994 год привлекался в молодежную сборную России.