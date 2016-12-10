15:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бывший игрок "Динамо" и "Томи" скончался в 44 года

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Бывший нападающий ряда российских клубов Сергей Лемешко ушел из жизни в возрасте 44 лет. Как сообщает официальный сайт "Томи", ветеран, работающий тренером в Калининграде, умер, вернувшись домой после проведенной тренировки.

Лемешко ранее выступал в таких командах, как московское "Динамо", "Ростсельмаш", "Томь", тульский "Арсенал", "Балтика", и других. С 1992 по 1994 год привлекался в молодежную сборную России.

Дополнительная информация

http://www.fctomtomsk.ru/ru/news/content/skorbim-po-sergeiu-lemeshko-2016-12-10

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КОММЕНТАРИИ (3)
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msdan

человек умер а у вас все подколки... хотя что с даунов взять...

17:33

КолобокКолобков

так в Калиниграде все ж на марихуане сидят, только утром писали...

16:31

delacrua

В ФНЛ уже 2 недели как в отпуске все. тренировка печени была?

16:11

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