Бывший гендиректор "Спартака": "Глушаков – душа команды. Своей игрой он заставляет болельщиков замолчать"

Бывший полузащитник и генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло – о первом матче красно-белых под руководством Олега Кононова. В воскресенье москвичи одержали победу на своем поле над "Крыльями Советов" (3:1) во встрече 15-го тура РПЛ.

– Дебют Олега Кононова получился непростым из-за ситуации с болельщиками, – говорит Шавло. - В первом матче тренеру нужно было и выиграть, и показать, какие изменения произошли. В целом встреча "Спартаку" удалась, особенно второй тайм. Начало тоже вышло неплохим, но не забили, а потом немного сбавили обороты.

Но после перерыва команда выглядела хорошо. Стало заметно, что москвичи стараются действовать в атаке: стало меньше пасов поперек и назад, нападающих регулярно снабжали мячами, снизилось число ошибок и длинных передач. Просматривались большой потенциал и профессиональное отношение футболистов к игре. Луиз Адриану вообще был другим – до этого у бразильца наблюдались какие-то безволие, апатия, а с "Крыльями Советов" форвард прессинговал, забил сам и отдал две голевые передачи. Еще очень понравился Ханни.

– А что скажете о Глушакове?

– Денис исполнил свою роль. У него сейчас сложный период, но своей игрой Глушаков заставляет болельщиков замолчать. Да, забить не удалось, хотя имелся один неплохой момент. Но хавбек – душа команды, видно как он переживает. Думаю, что это футболист, который в "Спартаке" расставляет акценты, держит коллектив в боевом настроении.

– Многих удивил стартовый состав. А вас?

– Нет. Я знал принципе Кононова, его нацеленность на атаку. Давно уже напрашивался вопрос, что нужно выходить с двумя нападающими. "Спартак" ведь в свои лучшие годы побеждал за счет игры впереди. Да, пропускали немало, но атака всегда оставалась в приоритете. Думаю, Кононов правильно делает, что поступает также. Возможно, не все получалось, и команда уступала по ходу матча.

Еще пошли разговоры о том, что Зе Луиш сыграл рукой в своей штрафной, но это все в пользу бедных. Главное, что "Спартак" показал: качество он давать способен, футболисты, которых списал Каррера, функционируют, и провели встречу с "Крыльями" прилично. Возможно, по одному матчу судить рано, но видны сдвиги в лучшую сторону. Хотелось бы, чтобы болельщики поддержали "Спартак" и тренера, тем более, что впереди важные игры. А огорчила травма Зобнина – хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. (Елена Григорьевская)

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