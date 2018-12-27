Бывший футболист "Спартака" Пантелеев перешел в "Рубин"

Бывший полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев подписал контракт с "Рубином"​ на три с половиной года, сообщает сайт казанской команды. 22-летний хавбек будет выступать под номером 8.

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Пантелеев выступает на позициях центрального и атакующего полузащитника. За главную команду "Спартака" сыграл два матча, за "Спартак-2" сыграл 106 матчей, в которых забил 26 мячей. Выступал за юношеские и молодежную сборные России.

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