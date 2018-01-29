Бывший футболист ЦСКА Виктор Оглоблин скончался на 72-м году жизни

Бывший футболист ЦСКА Виктор Оглоблин ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщает пресс-служба армейцев. По информации на сайте Федерации футбола Иркутской области, он скончался 25 января в Ангарске после продолжительной болезни.

"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью Виктора Дмитриевича Оглоблина, чей гол помог одержать первую в истории клуба еврокубковую победу - над "Галатасараем" в 1971-м", - говорится в сообщении красно-синих.

Оглоблин провел в ЦСКА один сезон–1971. Форвард выступал за "Старт", читинские СКА и "Локомотив", "Чкаловец" и "Энергию".