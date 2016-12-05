Бывший директор "Алании" предстанет перед судом за неуплату налогов

Бывший директор "Алании" Александр Стельмах предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и неисполнении обязанностей налогового агента. Ранее в отношении Стельмаха было возбуждено уголовное дело.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте СК РФ:

По версии следствия, 1 августа 2011 года обвиняемый, являясь директором АУ "ПФК Алания" (27.12.2011 переименовано в ГАУ "ПФК "Алания"), явно превышая свои должностные полномочия, нарушая установленный законом порядок, заключил договор на оказание услуг с представителем организации "Boutique Football LLP", зарегистрированной в Великобритании и дополнительное соглашение № 1, согласно которым указанная организация обязалась за вознаграждение осуществлять поиск футболистов, сопровождать трансфер футболистов, а также комплекс мероприятий по содействию в подписании трудовых договоров спортсменов с "ПФК "Алания". В дальнейшем обвиняемый, в нарушение требований действующего законодательства и Устава "ПФК "Алания", без согласования с наблюдательным советом ГАУ "ПФК "Алания", заключил дополнительное соглашение № 2 с организацией "Boutique Football LLP", в соответствии с которым АУ "ПФК "Алания" обязалось выплатить "Boutique Football LLP" 1 млн. евро (39,960 млн. рублей) за оказанные услуги по переходу в АУ "ПФК "Алания" футболиста. Во исполнение условий договора с 22 марта по 4 июня 2012 года в качестве вознаграждения за переход футболиста "Boutique Football LLP" были перечислены 840 тысяч Евро (34,015 млн. рублей). В результате противоправных действий обвиняемого ГАУ "ПФК "Алания" причинен имущественный вред на сумму 34,015 млн. рублей.



Кроме того, с 1 августа 2013 по 1 января 2014 года обвиняемый, являясь налоговым агентом, имея право принимать решения о распоряжении финансами ГАУ "ПФК "Алания", в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет Российской Федерации суммы исчисленного и удержанного на доходы физических лиц в размере 42,728 млн. рублей.