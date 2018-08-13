Бывшие подрядчики стадиона "Санкт-Петербург" требуют от властей города почти 5 миллиардов рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски двух бывших подрядчиков строительства нового стадиона "Санкт-Петербург" о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс". АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" подало заявление с суммой требований 2,147 миллиарда рублей, ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" - на 2,639 миллиарда рублей. Даты слушаний по искам пока не назначены.

По данным источника, компании пытаются взыскать с города затраты, понесенные ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству заключенного в 2013 году контракта с АО "Инжтрансстрой" (входит в группу компаний "Транссрой") на строительство стадиона на Крестовском острове на сумму 12 миллиарда рублей.

Стадион "Санкт-Петербург" был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года, а официально открыт 22 апреля 2017 года. На нем прошли 4 игры Кубка конфедераций-2017, включая финал (Чили - Германия - 0:1), а также 7 матчей ЧМ-2018, включая игру за третье место (Бельгия - Англия - 2:0).