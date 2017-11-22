Бывшему владельцу "Анжи" Керимову продлили срок задержания во Франции еще на сутки

Бывшему владельцу "Анжи", члену Совета Федерации Сулейману Керимову продлен срок задержания во Франции на сутки, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что обвинение Керимову пока не предъявлено.

Ранее стало известно, что Керимов 20 ноября был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. По сообщениям СМИ, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".

Кто такой Сулейман Керимов