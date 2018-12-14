Бывшая жена Кержакова считает, что экс-форвард настраивает ребенка против нее

Бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова Милана уверена, что их сына настраивают против нее.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, было одно их первых свиданий Миланы с мальчиком. Поэтому Милана считает, что ребенка запугивают мамой, и поэтому у него была такая реакция на него.

Напомним, в конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью.

Сын Кержакова впал в истерику при встрече с матерью и убежал. Видео