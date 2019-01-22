21:37 | Футбол — РПЛ

"Бывают и более драматичные матчи". Дмитрий Комбаров - об игре с "Ростовом"

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Защитник "Спартака"  Дмитрий Комбаров заявил, что матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Ростова" (2:1) оказался не самым драматичным в его карьере. Красно-белые вырвали победу на последней минуте встречи благодаря голу хавбека Дениса Глушакова.

- Я уже лет 15 отмечаю день рождения на сборах, поэтому привык, - сказал Комбаров в интервью клубной пресс-службе. - Главное - это работа и достижение результата. Наверное, тортик вынесут вечером. На сборах не получается никогда отметить. Все проходит в рабочем режиме. 

Игра с "Ростовом"? Бывают и более драматичные матчи. Интересная была игра, особенно концовка. Голевая атака была быстрая и хорошая. Я играю низом? Мы действуем по указанию тренера. Турнир в Катаре? Это подготовка, товарищеский турнир. Главное -отработать свои связки и взаимодействия, а также набрать физические кондиции через игры. Тренировки у нас интересные, а вчерашняя победа добавит нам позитива.

Спартак - Ростов

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