Бюджет "Зенита" остается стабильным, все расходы отвечают правилам УЕФА

Расходы "Зенита" в 2017 году никак не отражаются на ситуации с финансовым fair play и отвечают правилам УЕФА. По словам пресс-секретаря клуба Антона Макаренко, основные расходы календарного года обусловлены активностью клуба, направленной на развитие молодежного футбола, академии и базы, повышение качества обслуживания болельщиков на стадионе.

"Зенит", согласно данным системы СПАРК, продемонстрировал убыток в размере 231,4 миллиона рублей. Это худший финансовый показатель клуба за последние три года.

- Цифра, указанная в СПАРК, иллюстрирует итоги календарного года, но финансовая политика клуба корректируется по итогам футбольного сезона, - цитирует "РИА Новости" Макаренко. - Основные расходы календарного года обусловлены активностью клуба, направленной на развитие молодежного футбола, академии и базы, повышение качества обслуживания болельщиков на стадионе. Инвестиции в такие проекты не отражаются на ситуации с финансовым fair play, так же, как и трансферная кампания лета 2017 года. Все расходы отвечают правилам УЕФА.

Несмотря на снижение выручки от спортивных результатов, бюджет "Зенита" остается стабильным, клуб увеличил средний уровень доходности в реализации мерчандайзинга и телеправ, выросла выручка от рекламных контрактов, мы показали положительные цифры по статье "проведение матчей". В минувшем сезоне стадион "Санкт-Петербург" посетили более одного миллиона болельщиков - это рекорд. По прогнозам в настоящем сезоне посещаемость домашних матчей будет еще более высокой.