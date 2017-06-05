Бюджет "Урала" на следующий сезон составит 900 миллионов рублей

Пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских сообщил, что бюджет клуба на следующий сезон составит 900 миллионов рублей. В прошлом сезоне он был таким же. Клуб из Екатеринбурга занял 11-е место в чемпионате России.

- Бюджет футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн рублей, - приводит ТАСС слова Медведевских. - Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров - группы компаний "Ренова" и "Трубной металлургической компании".