Бюджет "Уфы" в новом сезоне составит миллиард рублей

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что приблизительный размер бюджета клуба в будущем сезоне составит не менее миллиарда рублей (порядка 17,5 миллиона долларов). После 23 туров чемпионата России текущего сезона уфимцы располагаются на седьмой строчке.

– Мы примерно понимаем объем нашего бюджета на следующий сезон. Ориентировочно, он будет таким же, что и в нынешнем, – около миллиарда рублей, – цитируют "Известия" Газизова. – Мы реально оцениваем свои возможности и работаем в их рамках.