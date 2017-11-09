Бюджет "Локомотива" на 2018 год будет утвержден в декабре

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что бюджет клуба на 2018 год будет утвержден на заседании совета директоров, которое состоится в декабре. Сегодня, 9 ноября, состоялось обсуждение проекта бюджета железнодорожников.

Отметим, что в 2017 году он составляет примерно 5,4 миллиарда рублей.

- На заседании рассматривали вопросы подготовки к зимней трансферной кампании, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Обо всех результатах деятельности клуба во время кампании вы узнаете по факту. Второй вопрос: рассматривали в нулевом чтении бюджет на следующий год. По нему члены совета директоров высказали ряд предложений и замечаний. Создана комиссия совета директоров, которая вместе с менеджментом клуба доработает бюджет к следующему заседанию в декабре, тогда он будет утвержден.

Напомним, после 16 туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Отрыв от идущего вторым "Зенита" составляет 3 балла.