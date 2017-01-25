15:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бюджет "Анжи" будет значительно сокращен

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Новый гендиректор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что бюджет клуба будет значительно сокращен. О назначении Абдулаева гендиректором махачкалинского клуба было объявлено во вторник, на данном посту он сменил Сергея Кораблева. Как сообщалось на официальном сайте команды, Кораблев покинул клуб по состоянию здоровья.

– Бюджет "Анжи" значительно сократится, это связано с оптимизацией расходов, – цитирует ТАСС Абдулаева. – Значительных изменений в руководстве "Анжи" больше не будет. С Кораблевым все хорошо, пока передает дела, это небыстрый процесс.

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