Бюджет "Анжи" будет сокращен на 40 процентов

Новый вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов подчеркнул, что бюджет клуба после смены владельца сократится примерно на 40 процентов. В декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов в связи со сменой "курса развития". Впоследствии бизнесмен Сулейман Керимов продал клуб Осману Кадиеву. Керимов по-прежнему владеет "Анжи Ареной", но, по словам Джамбулатова, проблемы в этом нет.

– "Анжи Арена" на сегодняшний день передана клубу, – цитируют "Известия" Джамбулатова. – Но напрямую клуб стадионом не владеет – у арены есть хозяин. Он ведет там коммерческую деятельность, но у него есть понимание, что эксплуатация арены должна быть разделена в пользу спортивной составляющей. Противоречий между сторонами здесь не возникнет – будет договор об аренде стадиона клубом за определенную плату в рамках возможного.

– Уже известно, на сколько сократится бюджет "Анжи"?

– Эти цифры есть, но пусть о них говорит президент клуба. Тем более в контексте весенней части сезона они пока относительные, поскольку мы еще не до конца понимаем, какой состав будет у "Анжи" на балансе. Все будет зависеть от того, скольких футболистов с высокой зарплатой мы сможем пристроить в другие команды. А на сезон-2017/18, по моим прикидкам, бюджет будет примерно на 40 процентов ниже, чем в 2016 году. Сулейман Керимов сказал, что по окончании сезона на правах спонсора выделит "Анжи" определенную сумму, но какой она будет, станет ясно не раньше мая. Осман Кадиев также готов привлечь как личные средства, так и деньги ряда инвесторов. Но в любом случае бюджет у нас будет примерно как у "Амкара". Может быть, чуть выше. В этих малобюджетных пределах мы и будем работать.