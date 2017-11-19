Быстрова освистали на стадионе "Санкт-Петербург"

Во время объявления составов на матч "Зенит" – "Тосно" болельщики сине-бело-голубых освистали полузащитника тосненцев Владимира Быстрова и главного тренера Дмитрия Парфенова. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Быстров выступал за "Зенит" с 2002 по 2005 год, затем он перешел в "Спартак", за который он выступал с 2005 по 2009 год. Хавбек вернулся в команду из Санкт-Петербурга в 2009 году и защищал цвета клуба до 2014 года. За "Тосно" Быстров выступает с 2017 года.

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов также выступал за "Спартак" с 1998 по 2005 год.