Быстров ждет новую медаль Евро-2008 взамен украденной

Как сообщил полузащитник "Тосно" Владимир Быстров, появился прогресс в деле о выпуске новой бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года взамен украденной у него в прошлом году. По его словам, нужно сделать слепок с оригинальной медали, за которой он хочет обратиться к кому-нибудь из игроков.

– Да, подвижки есть – сказал Быстров. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. (Сергей ЯРЕМЕНКО)