Быстров ждет новую медаль Евро-2008 взамен украденной

Как сообщил полузащитник "Тосно" Владимир Быстров, появился прогресс в деле о выпуске новой бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года взамен украденной у него в прошлом году. По его словам, нужно сделать слепок с оригинальной медали, за которой он хочет обратиться к кому-нибудь из игроков.
– Да, подвижки есть – сказал Быстров. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
sb1006
При его-то деньгах сделать дубликаты хоть на всю сборную вообще не проблема. Жаба душит ?
17:20 9 января
Serenky25
Да на НГ Кержу подарил год назад, со словами я себе еще сделаю и забыл. ((((:
16:27 9 января
Jean4
Ох уж этот Дзюба...
16:19 9 января
shpasic
интересно, а слышали ли эту новость те, кто говорил, что на ЧЕ не бывает бронзовых медалей и что это всё выдумки наших руководителей и прессы?
15:42 9 января
Солёный
В РФС обратись - они же их делали...
15:37 9 января
serzheo
Ну ещё кто-нибудь напишите, что Кержа небыло, а то никто не в курсе. Оговорился человек, чего пристали?
15:34 9 января
James Gang
Быстров не знал что Кержа на Евро-2008 не было?
15:32 9 января
serzheo
Главное не понятно зачем крали? Её же не продать.
15:31 9 января
Очень плохой мальчик
А кто украл?Дзюба?
15:29 9 января
man_199rus
А правда тупизень... Кержа там не было...
15:23 9 января
баламошка
Бибигон, верни Володе медаль!
15:14 9 января
shpasic
хотя на самом деле, нужно у Дзюбы поискать.
15:14 9 января
shpasic
aad, вот мы и узнали, откуда у Кержа взялась эта медаль))
15:13 9 января
aad
Проблема только в том, что Керж не играл на Евро08...
15:10 9 января