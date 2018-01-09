15:02 9 января | Футбол — РФПЛ

Быстров ждет новую медаль Евро-2008 взамен украденной

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Как сообщил полузащитник "Тосно" Владимир Быстров, появился прогресс в деле о выпуске новой бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года взамен украденной у него в прошлом году. По его словам, нужно сделать слепок с оригинальной медали, за которой он хочет обратиться к кому-нибудь из игроков.

– Да, подвижки есть – сказал Быстров. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (14)
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sb1006

При его-то деньгах сделать дубликаты хоть на всю сборную вообще не проблема. Жаба душит ?

17:20 9 января

Serenky25

Да на НГ Кержу подарил год назад, со словами я себе еще сделаю и забыл. ((((:

16:27 9 января

Jean4

Ох уж этот Дзюба...

16:19 9 января

shpasic

интересно, а слышали ли эту новость те, кто говорил, что на ЧЕ не бывает бронзовых медалей и что это всё выдумки наших руководителей и прессы?

15:42 9 января

Солёный

В РФС обратись - они же их делали...

15:37 9 января

serzheo

Ну ещё кто-нибудь напишите, что Кержа небыло, а то никто не в курсе. Оговорился человек, чего пристали?

15:34 9 января

James Gang

Быстров не знал что Кержа на Евро-2008 не было?

15:32 9 января

serzheo

Главное не понятно зачем крали? Её же не продать.

15:31 9 января

Очень плохой мальчик

А кто украл?Дзюба?

15:29 9 января

man_199rus

А правда тупизень... Кержа там не было...

15:23 9 января

баламошка

Бибигон, верни Володе медаль!

15:14 9 января

shpasic

хотя на самом деле, нужно у Дзюбы поискать.

15:14 9 января

shpasic

aad, вот мы и узнали, откуда у Кержа взялась эта медаль))

15:13 9 января

aad

Проблема только в том, что Керж не играл на Евро08...

15:10 9 января