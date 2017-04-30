Быстрее Медведева 10 "сухарей" оформлял только Шанталосов

Новоиспеченный рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никита Медведев ("Ростов") в первых 13 матчах в чемпионате России оставил свои ворота в неприкосновенности 10 раз. Лишь одному голкиперу в истории чемпионата удавалось оформить 10 "сухарей" быстрее. В 1992 году Валерий Шанталосов из нижегородского "Локомотива" пропустил только в одном матче из первых 11.

Позднее Александр Помазун и Станислав Крицюк засушивали 10 из 14 игр на старте российской карьеры. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

Медведев побил рекорд Нигматуллина