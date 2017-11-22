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Газета № 7502, 22.11.2017

Бышовец выиграл тур в конкурсе прогнозистов


В 17-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший главный тренер сборной России Анатолий БЫШОВЕЦ и заместитель шефа отдела Сергей ЕГОРОВ.

Победу одержал Бышовец: он угадал точный счет двух матчей – "Арсенал" – "Рубин" (0:0) и "Анжи" – "Локомотив" (0:1), одну разность и один исход. Егоров верно предсказал, как закончится встреча "Динамо" – "Ахмат" (1:1), одну разность и один исход.

17-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Бышовец

Егоров

СКА-ХАБАРОВСК – ЦСКА – 2:4

0:2 – 2 очка

0:2 – 2 очка

ДИНАМО – АХМАТ – 1:1

1:0 – 0 очков

1:1 – 3 очка

КРАСНОДАР – СПАРТАК – 1:4

1:1 – 0 очков

1:1 – 0 очков

АРСЕНАЛ – РУБИН – 0:0

0:0 – 3 очка

1:2 – 0 очков

УФА – УРАЛ – 2:0

1:1 – 0 очков

0:0 – 0 очков

АНЖИ – ЛОКОМОТИВ – 0:1

0:1 – 3 очка

1:1 – 0 очков

РОСТОВ – АМКАР – 0:0

1:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

ЗЕНИТ – ТОСНО – 5:0

2:0 – 1 очко

4:1 – 1 очко

Итого

9 очков

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3.

Газета № 7502, 22.11.2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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