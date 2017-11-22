Бышовец выиграл тур в конкурсе прогнозистов

В 17-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший главный тренер сборной России Анатолий БЫШОВЕЦ и заместитель шефа отдела Сергей ЕГОРОВ.

Победу одержал Бышовец: он угадал точный счет двух матчей – "Арсенал" – "Рубин" (0:0) и "Анжи" – "Локомотив" (0:1), одну разность и один исход. Егоров верно предсказал, как закончится встреча "Динамо" – "Ахмат" (1:1), одну разность и один исход.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3.