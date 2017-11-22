Бышовец выиграл тур в конкурсе прогнозистов

В 17-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов "СЭ" продолжили бывший главный тренер сборной России Анатолий БЫШОВЕЦ и заместитель шефа отдела Сергей ЕГОРОВ.
Победу одержал Бышовец: он угадал точный счет двух матчей – "Арсенал" – "Рубин" (0:0) и "Анжи" – "Локомотив" (0:1), одну разность и один исход. Егоров верно предсказал, как закончится встреча "Динамо" – "Ахмат" (1:1), одну разность и один исход.
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17-й тур
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Специалист
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Журналист "СЭ"
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Результаты
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Бышовец
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Егоров
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0:2 – 2 очка
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0:2 – 2 очка
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1:0 – 0 очков
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1:1 – 3 очка
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1:1 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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0:0 – 3 очка
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1:2 – 0 очков
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1:1 – 0 очков
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0:0 – 0 очков
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0:1 – 3 очка
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1:1 – 0 очков
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1:0 – 0 очков
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2:0 – 0 очков
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2:0 – 1 очко
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4:1 – 1 очко
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Итого
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9 очков
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6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3.