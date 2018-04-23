Была ли коррупция в "Динамо"? Муравьев отвечает

Бывший генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев не стал комментировать информацию о том, что МВД проводит расследование в отношении его трансферов. Под подозрения попали приобретения Константина Рауша и Абдула Азиза Тетте.
– Я ничего сейчас не комментирую, спасибо, – сказал Муравьев.
– Хотели вас спросить про проверку МВД в отношении ваших трансферов Рауша и Тете.
– Я вообще не понимаю, о чем речь идет. Поэтому без комментариев.
– По информации РБК, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский считает, что вы выводили деньги на сторону...
– Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне никто ничего не говорит. Я узнаю обо всем из прессы – так же, как и вы.
– И как реагируете на публикации в СМИ?
– Значит, я что-то значу, если обо мне столько говорят.
– Но ведь там же говорят исключительно в негативном ключе.
– Кто-то делает пиар на позитиве, кто-то – на негативе. Не хочу комментировать что-либо.
– А когда сможете дать комментарий?
– Меня хотя бы кто-то опросил, рассказал бы в чем дело.
– То есть МВД на вас не выходило?
– Больше на меня выходят корреспонденты.
– Правоохранительные органы вам не задавали вопросы про Тетте и Рауша?
– Я не понимаю, о чем идет речь. Никаких комментариев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
МВД проводит проверку в руководстве "Динамо" на предмет коррупции
matvey2000
- Где деньги? - Какие деньги?
17:13
Zwolle
В "Динамо" относительный порядок был только при Толстых, после него сплошь бардак.
16:40
Урфин Джюс
Ну конечно... а предыдущее руководство конечно вне подозрений.. Как это все по-русски..
15:44
Семь ветров
Вместе с офицером Смертиным присесть должны, но похоже откупятся.
15:23