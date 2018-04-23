15:09 | Футбол — РФПЛ

Была ли коррупция в "Динамо"? Муравьев отвечает

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Бывший генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев не стал комментировать информацию о том, что МВД проводит расследование в отношении его трансферов. Под подозрения попали приобретения Константина Рауша и Абдула Азиза Тетте.

– Я ничего сейчас не комментирую, спасибо, – сказал Муравьев.

– Хотели вас спросить про проверку МВД в отношении ваших трансферов Рауша и Тете.

– Я вообще не понимаю, о чем речь идет. Поэтому без комментариев.

– По информации РБК, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский считает, что вы выводили деньги на сторону...

– Честно говоря, не знаю, что сказать. Мне никто ничего не говорит. Я узнаю обо всем из прессы – так же, как и вы.

– И как реагируете на публикации в СМИ?

– Значит, я что-то значу, если обо мне столько говорят.

– Но ведь там же говорят исключительно в негативном ключе.

– Кто-то делает пиар на позитиве, кто-то – на негативе. Не хочу комментировать что-либо.

– А когда сможете дать комментарий?

– Меня хотя бы кто-то опросил, рассказал бы в чем дело.

– То есть МВД на вас не выходило?

– Больше на меня выходят корреспонденты.

– Правоохранительные органы вам не задавали вопросы про Тетте и Рауша?

– Я не понимаю, о чем идет речь. Никаких комментариев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

МВД проводит проверку в руководстве "Динамо" на предмет коррупции

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КОММЕНТАРИИ (5)
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matvey2000

- Где деньги? - Какие деньги?

17:13

Zwolle

В "Динамо" относительный порядок был только при Толстых, после него сплошь бардак.

16:40

Урфин Джюс

Ну конечно... а предыдущее руководство конечно вне подозрений.. Как это все по-русски..

15:44

Семь ветров

Вместе с офицером Смертиным присесть должны, но похоже откупятся.

15:23

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