Был ли пенальти в ворота "Динамо"? Мнение Рыкова

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России сказал, что у него нет претензий по назначению пенальти в ворота его команды.

– Первый тайм – не очень, с ошибки начали. Эта ошибка повлияла на игру. Во втором перестроились, чуть получше стали играть, забили гол... Могли сравнять, мне кажется.

– Можете поподробнее рассказать про ваш гол?

– Увидел, что вратарь далеко вышел. Знаете, не в первый раз... С Тулой был момент. Наблюдаю за вратарями – получилось забить.

– После забитого гола казалось, что "Динамо" может дожать "Спартак". Чего не хватило?

– Гола забитого. Второй тайм хорошо начали, забили. Можно было и вничью сыграть. Первый тайм – не очень.

– Прокомментируйте эпизод с пенальти?

– Что тут комментировать, игрок (Тони Шуньич. – Прим. "СЭ") ошибся. Поддержали его. Будем исправляться.

– Претензий по пенальти нет?

– Мне кажется, нет. Все четко.

– Перед игрой у динамовских болельщиков было много переживаний – Турбин, ошибался до этого.

– Мне кажется, Егоров хорошо с судьями работает. Видна его рука. Сегодня все нормально по судейству, спокойно.

– Что с коленом?

– Ушиб, все нормально. (Андрей МИХАЙЛОВ)