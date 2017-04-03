20:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Был ли фол на Гацкане в штрафной "Краснодара"?

Момент с падением Александра Гацкана в штрафной "Краснодара". Момент с падением Александра Гацкана в штрафной "Краснодара". Момент с падением Александра Гацкана в штрафной "Краснодара".
Момент с падением Александра Гацкана в штрафной "Краснодара".
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На 45+1-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ростов" - "Краснодар" в штрафной гостей упал Александр Гацкан, а его партнеры стали требовать от судьи Евгения Турбина назначения пенальти. Отсутствие повторов крупным планом не позволяет дать однозначную оценку действиям игроков и решению арбитра. С одной стороны, может показаться, что Рамирес сыграл в мяч и потом столкнулся с соперником. Те, кто придерживается иного мнения, могут возразить, что краснодарский защитник высоко поднял ногу и попал ей в Гацкана. Как бы то ни было, Турбин 11-метровый удар не назначил и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар" //
Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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RSI

Момет один в один с тем, за который удалили Кудряшова в матче со "Спартаком", но судья Турбин не дает ни пенальти, ни красной, ни желтой, ни даже свободного за опасную игру - наверное опять получит отличную оценку за игру?

21:44

Адвокат121

Был бы вместо Гаца, кто-нибудь из условного Спартака, то сразу бы пенальти и КК

20:58

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