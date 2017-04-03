Был ли фол на Гацкане в штрафной "Краснодара"?

На 45+1-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ростов" - "Краснодар" в штрафной гостей упал Александр Гацкан, а его партнеры стали требовать от судьи Евгения Турбина назначения пенальти. Отсутствие повторов крупным планом не позволяет дать однозначную оценку действиям игроков и решению арбитра. С одной стороны, может показаться, что Рамирес сыграл в мяч и потом столкнулся с соперником. Те, кто придерживается иного мнения, могут возразить, что краснодарский защитник высоко поднял ногу и попал ей в Гацкана. Как бы то ни было, Турбин 11-метровый удар не назначил и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар" //
Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением
RSI
Момет один в один с тем, за который удалили Кудряшова в матче со "Спартаком", но судья Турбин не дает ни пенальти, ни красной, ни желтой, ни даже свободного за опасную игру - наверное опять получит отличную оценку за игру?
21:44
Адвокат121
Был бы вместо Гаца, кто-нибудь из условного Спартака, то сразу бы пенальти и КК
20:58