Был ли фол на Гацкане в штрафной "Краснодара"?

На 45+1-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Ростов" - "Краснодар" в штрафной гостей упал Александр Гацкан, а его партнеры стали требовать от судьи Евгения Турбина назначения пенальти. Отсутствие повторов крупным планом не позволяет дать однозначную оценку действиям игроков и решению арбитра. С одной стороны, может показаться, что Рамирес сыграл в мяч и потом столкнулся с соперником. Те, кто придерживается иного мнения, могут возразить, что краснодарский защитник высоко поднял ногу и попал ей в Гацкана. Как бы то ни было, Турбин 11-метровый удар не назначил и продолжил матч. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар" //

Арбитр Турбин не наказал Смолова предупреждением