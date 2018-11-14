Бузова перестала смотреть футбол после развода с Тарасовым

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что после развода с полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым перестала смотреть футбол. Девушка отметила, что находится в хороших отношениях с Ларисой Павлюченко и Машей Погребняк.

– Мне очень сложно поверить мужчине, что он меня полюбил за красивые глаза, доброту и чувство юмора, а не потому что я Ольга Бузова, – приводит слова Бузовой "Комсомольская правда". – Мой круг общения не меняется много лет. Многие ушли из моей жизни после того, как я развелась с супругом Дмитрием Тарасовым. Но многие остались. И они будут на моем концерте – и друзья, и жены футболистов – Маша Погребняк, Лариса Павлюченко и другие.

Тарасов и Бузова были женаты с 2012 по 2016 год.