20:08 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бутенко стал главой судейского комитета РФС

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Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС. Об этом сообщил вице-президент союза Никита Симонян. Ранее эту должность занимал Николай Левников, а Бутенко был его заместителем.

– Бутенко назначен главой судейского комитета, – цитирует ТАСС Симоняна.

По данным "СЭ", помимо Бутенко рассматривались кандидатуры Александра Гвардиса и Юрия Баскакова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3968729

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КОММЕНТАРИИ (6)
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MAYERICK

Ну и ......назначили (не назвал, чтобы не забанили)

01:33

teorver

to Излучение Промкооперации и Пищев. Ну. с другой стороны, он по-крайне мере не заметен в явных симпатиях к тушинскому позорному евробалласту... Вот Баскакова ни в коем случае нельзя допускать... *********************************************** Конечно, Баскакова ни в коем случае нельзя допускать в руководство. Только ровно по обратной причине. Чтобы таких безумных глупостей не морозить, сначала смотрите статистику судейства. У меня под рукой цифры на 2010 год, правда. Но Баскаков в 2011 уже закончил судить, так что сильно ситуация не изменилась. Баскаков судит Зенит: 21 победа, 4 ничьих, 2 поражения. Баскаков судит Спартак: 3 победы, 3 ничьих, 5 поражений.

22:25 24 января

Podvodnik

Хорошо, что не Гвардис. А то он бы опять заставил судей и команды покупать подержанные авто в своей фирме

21:30 24 января

Komendant1

А380726 Будогосский - руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.

21:09 24 января

Гаттузо зол!

Очень плохое назначение! Этот гундос будет теперь сто раз менять свое мнение за две минуты, как в программе Свисток.

20:52 24 января

Излучение Промкооперации и Пищев

Ну. с другой стороны, он по-крайне мере не заметен в явных симпатиях к тушинскому позорному евробалласту... Вот Баскакова ни в коем случае нельзя допускать...

20:21 24 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ