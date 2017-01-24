Бутенко стал главой судейского комитета РФС

Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС. Об этом сообщил вице-президент союза Никита Симонян. Ранее эту должность занимал Николай Левников, а Бутенко был его заместителем.
– Бутенко назначен главой судейского комитета, – цитирует ТАСС Симоняна.
По данным "СЭ", помимо Бутенко рассматривались кандидатуры Александра Гвардиса и Юрия Баскакова.
MAYERICK
Ну и ......назначили (не назвал, чтобы не забанили)
01:33
teorver
to Излучение Промкооперации и Пищев. Ну. с другой стороны, он по-крайне мере не заметен в явных симпатиях к тушинскому позорному евробалласту... Вот Баскакова ни в коем случае нельзя допускать... *********************************************** Конечно, Баскакова ни в коем случае нельзя допускать в руководство. Только ровно по обратной причине. Чтобы таких безумных глупостей не морозить, сначала смотрите статистику судейства. У меня под рукой цифры на 2010 год, правда. Но Баскаков в 2011 уже закончил судить, так что сильно ситуация не изменилась. Баскаков судит Зенит: 21 победа, 4 ничьих, 2 поражения. Баскаков судит Спартак: 3 победы, 3 ничьих, 5 поражений.
22:25 24 января
Podvodnik
Хорошо, что не Гвардис. А то он бы опять заставил судей и команды покупать подержанные авто в своей фирме
21:30 24 января
Komendant1
А380726 Будогосский - руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.
21:09 24 января
Гаттузо зол!
Очень плохое назначение! Этот гундос будет теперь сто раз менять свое мнение за две минуты, как в программе Свисток.
20:52 24 января
Излучение Промкооперации и Пищев
Ну. с другой стороны, он по-крайне мере не заметен в явных симпатиях к тушинскому позорному евробалласту... Вот Баскакова ни в коем случае нельзя допускать...
20:21 24 января