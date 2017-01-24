Бутенко стал главой судейского комитета РФС

Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета РФС. Об этом сообщил вице-президент союза Никита Симонян. Ранее эту должность занимал Николай Левников, а Бутенко был его заместителем.

– Бутенко назначен главой судейского комитета, – цитирует ТАСС Симоняна.

По данным "СЭ", помимо Бутенко рассматривались кандидатуры Александра Гвардиса и Юрия Баскакова.