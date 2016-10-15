16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бурлак сыграет против "Крыльев Советов" с первых минут

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Стали известны составы "Рубина" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура чемпионата России. В обороне казанцев с первых минут появится Тарас Бурлак, последние два сезона выступавший в самарской команде на правах аренды.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Рубин": Рыжиков – Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин – М'Вила, Цакташ – Канунников, Рочина, Ткачук – Жонатас. 

Запасные - Нестеренко, Бергстрем, Санчес, Устинов, Сонг, Карадениз, Оздоев, Ахметов, Лестьенн, Гарсия, Жемалетдинов, Девич.

"Крылья Советов": Лория - Цаллагов, Надсон, Таранов, Концедалов, Ятченко - Молло, Родич, Бато, Ткачев - Корниленко. 

Запасные - Конюхов, Павлов, Маргасов, Божин, Чочиев, Зинков, Башкиров, Паскуато.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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