08:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Бурановские бабушки" перед матчем "Крыльев" с ЦСКА презентуют песню о ЧМ-2018

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Музыкальный фольклорный коллектив "Бурановские бабушки" выступят на стадионе "Металлург" в преддверии мата 7-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Они презентуют новую песню, посвященную чемпионату мира-2018, а также исполнят композицию, с которой в 2012 году заняли второе место на конкурсе "Евровидение". 

Выступление состоится за полчаса до начала матча. Игра "Крылья Советов" - ЦСКА пройдет 18 сентября. 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14082

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Бурановские бабушки в ЦСКА уже есть, одна недавно из сборной ушла, ещё две близняшки на очереди.

09:19

самарец

уже не знают как привлечь зрителей на стадион Лучше б пригласили новых русских бабок Они с Тольятти и поддержали бы земляков в юморном стиле А бурановских бабушек я и так вижу каждый день возле своего дома и подьезда

09:02

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