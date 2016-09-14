"Бурановские бабушки" перед матчем "Крыльев" с ЦСКА презентуют песню о ЧМ-2018

Музыкальный фольклорный коллектив "Бурановские бабушки" выступят на стадионе "Металлург" в преддверии мата 7-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Они презентуют новую песню, посвященную чемпионату мира-2018, а также исполнят композицию, с которой в 2012 году заняли второе место на конкурсе "Евровидение".
Выступление состоится за полчаса до начала матча. Игра "Крылья Советов" - ЦСКА пройдет 18 сентября.
баламошка
Бурановские бабушки в ЦСКА уже есть, одна недавно из сборной ушла, ещё две близняшки на очереди.
09:19
самарец
уже не знают как привлечь зрителей на стадион Лучше б пригласили новых русских бабок Они с Тольятти и поддержали бы земляков в юморном стиле А бурановских бабушек я и так вижу каждый день возле своего дома и подьезда
09:02