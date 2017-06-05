13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Булыкин приехал на совет директоров "Локо"

В Москве началось заседание совета директоров "Локомотива". К часу дня в офис РЖД приехали председатель совета Анатолий Мещеряков, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Семин. Зашел в здание и экс-форвард "Локо" Дмитрий Булыкин. На заседании будут подведены итоги сезона. Не исключено, что Семин лишится своего поста. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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