Булыкин приехал на совет директоров "Локо"

В Москве началось заседание совета директоров "Локомотива". К часу дня в офис РЖД приехали председатель совета Анатолий Мещеряков, президент Илья Геркус, главный тренер Юрий Семин. Зашел в здание и экс-форвард "Локо" Дмитрий Булыкин. На заседании будут подведены итоги сезона. Не исключено, что Семин лишится своего поста. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Начинается заседание совета директоров "Локо". Приехали Геркус и Мещеряков. А также Андрей Бокарев:"Первый раз на совдире. Хочу послушать". pic.twitter.com/cCl7m7pWC0 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 5 июня 2017 г.