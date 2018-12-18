Булатов приехал на заседание совета директоров "Спартака"

В Москве сегодня пройдет заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона-2018/19. На него прибыл главный тренер академии "Спартака-2" Виктор Булатов. Ранее на заседание приехали Олег Кононов ("Спартак") и Дмитрий Гунько (академия "Спартак" им. Ф.Ф. Черенкова).

По ходу сезона руководство клуба уволило с поста главного тренера команды Массимо Карреру, с которым в сезоне-2016/17 было завоевано золото чемпионата России. Причиной стали неудовлетворительные результаты в нынешнем году. На его место пришел Олег Кононов, ранее работавший в тульском "Арсенале".

"Спартак" после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, в последней игре победив "Анжи" в гостях (3:0). В Кубке России красно-белых в феврале ожидает второй матч с "Уралом" в 1/4 финала. Их первая встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Также напомним, что "Спартак" выбыл из групповой стадии Лиги Европы, финишировав на четвертом месте в группе G. (Андрей Михайлов, Арман Мкртчян)