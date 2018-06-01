Булатов назначен главным тренером "Спартака-2"

Тренер Виктор Булатов​ возглавил "Спартак-2", информирует официальный сайт красно-белых. Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон.

– ФК "Спартак-Москва" желает Виктору Геннадьевичу успешной деятельности на благо команды, – сообщается на странице московского клуба в Твиттере.

Булатов был игроком "Спартака" с 1999 по 2001 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых. В качестве главного тренера он работал с такими командами, как "Днепр", "Арсенал", "Торпедо" и "Чайка".