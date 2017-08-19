Булатов и Сенников согласны: Самедов "нырнул" в штрафной "Локо"

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов и экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников согласны с решением арбитра Алексея Еськова предупредить полузащитника красно-белых Александра Самедова в игре 7-го тура чемпионата России. В компенсированное к первому тайму время хавбек получил второй "горчичник" за симуляцию после падения в штрафной площади железнодорожников.

- К сожалению для "Спартака", нырок был, - сказал Булатов. - Однако, арбитр мог бы не портить игру и постараться избежать удаления.

- Очевидный нырок, - согласился Сенников.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"