Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Рубином"

19 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Зенит" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Рубин"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,50 – Н 4,42 – П2 6,78
Трансляция матча "Зенит" – "Рубин" 19 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Рубин".
Прямая трансляция матча "Зенит" – "Рубин" 19 сентября на канале, "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Зенит" – "Рубин"
Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 3:1. "Зенит" прибавляет на глазах. Разгром им "Арсенала", пусть это не самый грозный соперник, произвел впечатление. "Рубин" тоже улучшает свою игру, но медленно. Состав в Казани хороший. Не чувствуется тренерской руки. Думаю, гол "Рубин" забьет, но в итоге уступит.
Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 2:1. Питерцы, в свою очередь, от поездки в Израиль к понедельнику отойдут. Игра "Рубина" против "Урала" обнадежила, но сомневаюсь, что казанцы смогут устоять на "Петровском".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=8-9, 46 – 41.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Зенит" – "Рубин"
|
6:2
|
3 декабря 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Зенит"
|
0:1
|
12 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Зенит" – "Рубин"
|
1:1
|
24 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Зенит"
|
1:3
|
13 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Зенит" – "Рубин"
|
4:2