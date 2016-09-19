Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Рубином"

19 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Зенит" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,50 – Н 4,42 – П2 6,78

Трансляция матча "Зенит" – "Рубин" 19 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Рубин" 19 сентября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Зенит" – "Рубин"

Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 3:1. "Зенит" прибавляет на глазах. Разгром им "Арсенала", пусть это не самый грозный соперник, произвел впечатление. "Рубин" тоже улучшает свою игру, но медленно. Состав в Казани хороший. Не чувствуется тренерской руки. Думаю, гол "Рубин" забьет, но в итоге уступит.

Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 2:1. Питерцы, в свою очередь, от поездки в Израиль к понедельнику отойдут. Игра "Рубина" против "Урала" обнадежила, но сомневаюсь, что казанцы смогут устоять на "Петровском".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +12=8-9, 46 – 41.

Результаты последних матчей