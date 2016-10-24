Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Оренбургом"

24 октября состоится матч 11-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Зенит" – "Оренбург". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,27 – Н 5,29 – П2 9,87

Трансляция матча "Зенит" – "Оренбург" 24 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Оренбург" 24 октября на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Зенит" – "Оренбург"

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА – 3:0. Класс команд несопоставим, хотя игра "Оренбурга" оставляет приятное впечатление. Если "Зенит" не расслабится, будет разгром.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ" – 2:0. Здесь вопрос исключительно в счете – 2:0? 3:0? 4:0? Если, конечно, Лодыгин обойдется без фокусов… Корнаухов ждет крупной победы. Я же думаю, после Лиги Европы "Зенит" до разгрома не дотянет.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* "Зенит" остается единственной командой, не потерпевшей в этом чемпионате ни одного поражения. "Оренбург", в свою очередь, одержал первую победу лишь в прошлом туре (над "Томью" – 3:1).

* В 6 предыдущих домашних матчах "Зенит" одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. По количеству набранных на своем стадионе очков петербуржцы уступают "Ростову" и "Спартаку" (14 против 16 и 15 соответственно).

* Полузащитник Павел Нехайчик в матче 10-го тура против "Томи" (3:1) стал четвертым белорусским футболистом, забившим три мяча в одном матче чемпионата России. Ранее хет-трики оформляли Максим Ромащенко (дважды), Сергей Герасимец и Константин Коваленко. Причем хет-трики Ромащенко и Нехайчика разделили 12 лет.

* "Оренбург" проведет лишь 4-й матч на выезде. В трех предыдущих команда смогла набрать лишь одно очко, сыграв вничью с "Арсеналом" (0:0).

ЦИТАТЫ

Александр КЕРЖАКОВ, нападающий "Зенита":

– "Спартак" возглавляет турнирную таблицу только благодаря количеству побед, по-моему. Я уверен, что в конце чемпионата турнирная таблица поменяется, и лидер в ней – тоже. Задачи "Зенита" не отменял никто и никогда.

Павел НЕХАЙЧИК, полузащитник "Оренбурга":

– После хет-трика в ворота "Томи" ребята из моей бывшей команды подходили. По лицам было заметно, что они расстроены и подавлены. Тем не менее, в такой непростой ситуации нашли в себе силы, чтобы поздравить соперника. Это дорогого стоит. До этого три мяча забивал в отборе Лиги чемпионов в матче с исландцами, когда играл за БАТЭ.