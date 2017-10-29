Букмекеры считают "Зенит" фаворитом матча с "Локомотивом"

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". Встреча лидеров чемпионата на стадионе "Санкт-Петербург" начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Локомотив"

Прогноз Winline – П1 1,72 – Н 3,48 – П2 5,50

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" – в воскресенье, 29 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев – Иванович, Мевля, Маммана, Кришито – Кузяев, Кранневиттер, Ерохин – Ригони, Кокорин, Полоз.

"Локомотив": Гильерме – Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов – И. Денисов, Баринов – Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш – Фарфан.

ПОТЕРИ: Паредес (дисквал.) – Ари, Маргасов, Чорлука (травм.), Тарасов (дисквал.).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Зенит" – самая результативная домашняя команда чемпионата-2017/18 (14 голов из 23). По набранным на своем поле очкам клуб из города на Неве (13 в 6 матчах) при этом находится на четвертом месте, уступая "Уралу" (14 в 8), "Спартаку" (14 в 7) и своему противнику – "Локомотиву" (18 в 8).

"Зенит" не проигрывал в чемпионате до 13-го тура, когда на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" - 0:1. Первую строчку в таблице невский клуб потерял туром позже, сыграв вничью с ЦСКА – 0:0.

"Локомотив" 13 лет не обыгрывал "Зенит" в Санкт-Петербурге. Последнюю победу над сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге железнодорожники одержали под руководством Юрия Семина летом 2004 года – 2:0 после голов Сычева и Пименова и передач Билялетдинова.

"Локомотив" не пробил еще ни одного пенальти в чемпионате-2017/18. Помимо команды Семина, к "точке" в этом сезоне не подходили футболисты "Тосно", "Уфы" и "СКА-Хабаровск".

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

0:1. "Локомотив" набрал хороший ход. Семин – отличный тренер и мотиватор. Противостояние будет не только между командами, но и между различными тренерскими школами – российской и итальянской. И здесь мои симпатии на стороне железнодорожников.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

1:1. "Зенит" после череды неудачных матчей захочет доказать, что продолжает оставаться сильнейшей командой лиги. Но "Локомотив" удивляет стабильностью и вполне может увезти из Петербурга ничью, которая оставит команду на первой строчке после первого круга.