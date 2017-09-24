Букмекеры считают "Урал" фаворитом в матче с "Тосно"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Тосно". Встреча в Екатеринбурге начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Тосно"

Прогноз Winline – П1 2.35 – Н 3.02 – П2 3.09

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Тосно" – в воскресенье, 24 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Н. Чернов, Балажиц, Меркулов - Емельянов, Бавин - Чантурия, Бикфалви, Димитров - Манучарян.

"Тосно": Юрченко - Дудиев, Дугалич, Буйволов, Е. Чернов - Казаев, Полетанович - Палиенко, Роша, Галиулин - Заболотный.

ПОТЕРИ: Хозин (травма), Ильин, Фидлер (оба - под вопросом) - Вукушич (травма), Карницкий, Мирзов (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Все свои домашние матчи "Урала" в сезоне заканчивались одинаково: ничьей. Победитель не был выявлен в матчах с "Ростовом", "Уфой", "Зенитом", ЦСКА и СКА.

Обе команды набрали в выездных матчах больше, чем в домашних. В активе "Урала" 8 очков, на счету "Тосно" – 6.

Единственное в истории противостояние "Тосно" и "Урала" проходило в рамках Кубка России в 2013 году. Сильнее в том матче оказались тосненцы, обыгравшие соперника по пенальти.

Обе свои победы в нынешнем сезоне команда Парфенова одержала именно в выездных матчах.

ПРОГНОЗ

Дмитрий РАДЧЕНКО, экс-форвард "Зенита", "Спартака" и сборной России:

1:1. "Тосно" набирает обороты, становится более опытным. Жду тяжелой для обеих команд игры с ничейным исходом.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

0:0. "Урал" не выигрывает дома, а "Тосно" как раз все свои победы одержал на выезде. Правда, в этот раз команде Дмитрия Парфенова придется довольствоваться ничьей.