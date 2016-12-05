Букмекеры считают "Уфу" фаворитом в матче с "Томью"

5 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Томь". Начало – в 13:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Томь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,61 – Н 3,52 – П2 7,47

Трансляция матча "Уфа" – "Томь" 5 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Томь".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Томь" 5 декабря на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Томь"

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна" – 2:1. В данном случае отдам преимущество хозяевам за счет фактора своего поля.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:0. В Томске все печально, и безденежная команда выглядит очевидным претендентом на вылет. В такой ситуации уфимцы победят, возможно, в прощальном матче преобразившего команду Виктора Гончаренко.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-3, 6 – 7.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 13 августа 2012 года Чемпионат ФНЛ "Уфа" – "Томь" 0:2 20 ноября 2012 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Уфа" 0:0 18 мая 2014 года Переходный матч "Уфа" – "Томь" 5:1 22 мая 2014 года Переходный матч "Томь" – "Уфа" 3:1 14 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Уфа" 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

* "Уфа" не слишком удачно выступает в этом сезоне дома. В 7 матчах на своем поле башкирская команда набрала лишь 7 очков (1 победа, 4 ничьи, 2 поражения).

* "Уфа" лишь однажды выиграла у "Томи", но при этом не только учинила ей разгром, но и благодаря той победе 5:1 вышла в премьер-лигу. Речь о первом переходном матче сезона 2013/14 в Уфе.

* "Томь" является худшей командой нынешнего чемпионата сразу по трем показателям: количество поражений (11), количество пропущенных мячей (30), а также разность забитых и пропущенных мячей (– 22).

* Безвыигрышная серия "Томи" с учетом Кубка России насчитывает уже 10 матчей. В последний раз сибиряки праздновали победу 17 сентября, когда дома обыграли "Арсенал" (1:0).

ЦИТАТЫ

Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор "Уфы":

– Гончаренко уведомил клуб об уходе после матча с "Томью"? Комментировать здесь нечего. Виктор Михайлович – действующий тренер "Уфы", он готовит команду к предстоящему матчу с "Томью". Это очень важная для нас игра, в которой нам необходимо побеждать.

Виталий ДЬЯКОВ, защитник "Томи":

– Зарплата – больная тема для нашей команды. Шесть месяцев задолженности. Такая проблема не только у футболистов, но и у всех работников клуба. Весь персонал: доктора, массажисты, администраторы, уборщицы на базе. Не знаю, как они живут. На пенсию бабушек или дедушек. Денег нет. Их обещают, но, скорее всего, ничего уже не будет. Никто нас не понимает, а руководство бездействует.