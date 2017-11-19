Букмекеры считают "Уфу" фаворитом матча с "Уралом"

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Уралом". Встреча в Уфе начнется в 11.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Урал"

Прогноз Winline – П1 2.21 – Н 2.88 – П2 3.58

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Урал" – в воскресенье, 19 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Никитин, Тумасян, Аликин - Живоглядов, Ванек, Салатич, Пауревич, Стоцкий, Йокич - Кротов.

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Евсеев - Ильин.

ПОТЕРИ: Игбун (дисквалификация) - Гасилин, Рязанцев (оба - травма), Конде, Костюков (оба - дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

3 гола забила "Уфа" в десяти матчах, которые пропускал нападающий Силвестр Игбун (+0=3-7, мячи 3-15). В игре со "Спартаком" нигериец получил четвертую желтую карточку и против "Урала" на поле не выйдет.

4 из семи игр "Урала" и "Уфы" в премьер-лиге завершились минимальными победами одной из команд. В общей сложности "шмели" в противостоянии с "Уфой" набрали 14 очков (+4=2-1, мячи 7-3).

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

1:1. Поставлю на результативную ничью.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

0:0 Надеюсь, голы в матче все же будут, иначе нас ждут грустные 90 минут.