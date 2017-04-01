Букмекеры считают тульский "Арсенал" фаворитом в матче с "Томью"

1 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Арсенал" Т – "Томь". Начало – в 17:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" Т – "Томь"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 5,77 – П2 14,00
Трансляция матча "Арсенал" Т – "Томь" 1 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" Т – "Томь".
Прямая трансляция матча "Арсенал" Т – "Томь" 1 апреля на канале "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Арсенал" Т – "Томь"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:0. "Томь" с ее полумолодежным составом сейчас неконкурентоспособна в премьер-лиге. Хотя она и обыграла "Амкар" в предыдущем туре, но дома, на эмоциях, от отчаяния, из-за недооценки пермяками.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 3:0. "Если не выигрывать у "Томи", тогда у кого?" – думаю, что туляки выйдут на поле под таким девизом. Да и разность мячей, которая может оказаться немаловажным фактором в борьбе за выживание, им не мешает поправить.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=3-5, 16 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 апреля 2014 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Томь" – "Арсенал" Т
|
1:1
|
24 июля 2004 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Арсенал" Т – "Томь"
|
0:1
|
3 августа 2015 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Томь" – "Арсенал" Т
|
1:3
|
25 ноября 2015 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Арсенал" Т – "Томь"
|
1:2
|
17 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Томь" – "Арсенал" Т
|
1:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
На счету "оружейников" две домашних победы подряд (над "Анжи" и "Уралом"), чего прежде им никогда в премьер-лиге добиваться не удавалось.
Пять матчей подряд, или 463 минуты не забивает в гостях "Томь", не отличавшаяся с октябрьской встречи в Оренбурге (1:3).
ЦИТАТЫ
Игорь ШЕВЧЕНКО, нападающий "Арсенала":
– Независимо от соперника, будь то "Томь", "Спартак", "Крылья Советов" или ЦСКА, нам важно набирать очки и остаться в премьер-лиге. На каждую игру настрой боевой.
Антон МИТЕРЕВ, защитник "Томи":
– По сравнению со второй лигой и молодежным первенством уровень просто сумасшедший. Скорость мышления… В первой игре с "Ростовом" очень тяжело было, но со временем, думаю, адаптировался полностью.