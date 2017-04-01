Букмекеры считают тульский "Арсенал" фаворитом в матче с "Томью"

1 апреля состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Арсенал" Т – "Томь". Начало – в 17:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Арсенал" Т – "Томь"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,26 – Н 5,77 – П2 14,00

Трансляция матча "Арсенал" Т – "Томь" 1 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" Т – "Томь".

Прямая трансляция матча "Арсенал" Т – "Томь" 1 апреля на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Арсенал" Т – "Томь"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 2:0. "Томь" с ее полумолодежным составом сейчас неконкурентоспособна в премьер-лиге. Хотя она и обыграла "Амкар" в предыдущем туре, но дома, на эмоциях, от отчаяния, из-за недооценки пермяками.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 3:0. "Если не выигрывать у "Томи", тогда у кого?" – думаю, что туляки выйдут на поле под таким девизом. Да и разность мячей, которая может оказаться немаловажным фактором в борьбе за выживание, им не мешает поправить.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=3-5, 16 – 14.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 6 апреля 2014 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Арсенал" Т 1:1 24 июля 2004 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" Т – "Томь" 0:1 3 августа 2015 года Чемпионат ФНЛ "Томь" – "Арсенал" Т 1:3 25 ноября 2015 года Чемпионат ФНЛ "Арсенал" Т – "Томь" 1:2 17 сентября 2016 года Чемпионат РФПЛ "Томь" – "Арсенал" Т 1:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

На счету "оружейников" две домашних победы подряд (над "Анжи" и "Уралом"), чего прежде им никогда в премьер-лиге добиваться не удавалось.

Пять матчей подряд, или 463 минуты не забивает в гостях "Томь", не отличавшаяся с октябрьской встречи в Оренбурге (1:3).

ЦИТАТЫ

Игорь ШЕВЧЕНКО , нападающий "Арсенала":

– Независимо от соперника, будь то "Томь", "Спартак", "Крылья Советов" или ЦСКА, нам важно набирать очки и остаться в премьер-лиге. На каждую игру настрой боевой.

Антон МИТЕРЕВ , защитник "Томи":

– По сравнению со второй лигой и молодежным первенством уровень просто сумасшедший. Скорость мышления… В первой игре с "Ростовом" очень тяжело было, но со временем, думаю, адаптировался полностью.